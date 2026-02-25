Laboratorio di biblioterapia gratuito

Il corso inizia il 05032026, dura 4 Giovedì con orario 17.45-19.15, è gratuito (oltre il costo della tessera associativa) e viene tenuto nella sede dell'Università delle LiberEtà in via Napoli 4 a Udine. Sono aperte le iscrizioni: puoi procedere in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure manda una mail a [email protected] indicando cognome+nome+771. Cosa aspettarsi: La casa non è solo un luogo fisico, ma un insieme di spazi che raccontano chi siamo: stanze da abitare, soglie da attraversare, luoghi in cui tornare. In questo laboratorio di biblioterapia, la lettura condivisa e il dialogo diventano strumenti per esplorare la casa come metafora della nostra esperienza di vita. Attraverso le storie si aprono percorsi di riflessione su cambiamenti, luoghi sicuri, oggetti custoditi e ritorni significativi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

