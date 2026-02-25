La vita segreta di Tredici Pietro figlio di Gianni Morandi | dal buio dell’autolesionismo al palco dell’Ariston

Salire sul palco dell’Ariston con un cognome che pesa come una leggenda non è cosa da poco. Tredici Pietro lo fa nel 2026, debuttando in gara al Festival di Sanremo con “ Uomo che cade ”, un titolo che già racconta molto del suo percorso umano e artistico, come accaduto con la canzone del suo collega Dargen D’Amico. Dietro quello pseudonimo c’è Pietro Morandi, nato in una delle famiglie più celebri della musica italiana ma deciso, fin dall’adolescenza, a costruirsi una strada propria. Il suo viaggio non è stato lineare: crisi personali, silenzi, cadute profonde e un lungo lavoro su se stesso hanno segnato la sua crescita. Oggi Tredici Pietro è un artista che ha scelto di trasformare le fragilità in materia narrativa, rivendicando un’identità autonoma e consapevole. Pietro Morandi nasce a Bologna il 9 agosto 1997. Cresce in un ambiente dove la musica è di casa, ma invece di seguire le orme del pop paterno sceglie il rap come linguaggio espressivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Gianni Morandi, la dolce dedica al figlio Tredici Pietro prima di Sanremo 2026Gianni Morandi ha dedicato un messaggio affettuoso al figlio Tredici Pietro prima di salire sul palco di Sanremo 2026, sottolineando il legame forte tra loro.

Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoTredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha mostrato ancora una volta la sua passione per il Bologna.

