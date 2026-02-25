L’invasione russa in Ucraina ha spinto la Nato a rivedere la propria strategia, con un nuovo ruolo per l’Europa. Lorenzo Guerini spiega che, da allora, l’Italia ha rafforzato le sue capacità di difesa e si è concentrata su minacce più complesse. Le esercitazioni militari sono aumentate e le risorse sono state riorganizzate per rispondere a questa nuova realtà. La situazione ha trasformato le priorità di sicurezza europee e italiane.

Quando è scoppiata l’invasione russa in Ucraina, quatto anni fa, l’Europa e l’Italia hanno capito che la difesa non era un tema solo legato alla sicurezza interna, ma anche a quella esterna. Al tempo Lorenzo Guerini era ministro della Difesa, garantendo fin da subito il sostegno a Kyjiv. Oggi, quattro anni dopo, il deputato del Partito democratico presiede il Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, verificando che l’interesse nazionale venga perseguito. «C’è una crescita di consapevolezza nei temi della sicurezza e della difesa da parte dell’opinione pubblica e dei governi dei Paesi europei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Unioncamere Campania alla Bit: Il turismo sta trainando la crescita ma ora occorre una visione strategicaAlla Bit di Milano, Unioncamere Campania mette in evidenza come il turismo sta spingendo la regione verso una crescita più forte.

Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano: innovazione, collaborazione e visione strategicaSky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano, un centro all’avanguardia che rafforza l’innovazione e la collaborazione tra i team.

Temi più discussi: Pansm 2025-2030, dalla visione strategica alla sfida dell’attuazione; Tempo di scelte La visione strategica della Nato è cambiata: ora un nuovo ruolo per l’Europa, dice Lorenzo Guerini; Trasporti, serve visione strategica; Caffaro, Del Bono abbiamo avuto visione strategica, e urbanistica.

Resilienza e innovazione, la visione strategica di HyundaiResilienza, adattabilità e collaborazione. Sono i tre pilastri su cui Hyundai Motor Company intende costruire il proprio futuro, secondo quanto illustrato dal presidente e ceo José Muñoz durante la ... ansa.it

Tajani: L'Italia ha una visione strategica sulla regione dell'Artico(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2026 L’Italia ha una visione strategica della presenza politica nella regione artica. L’Artico per noi ha rappresentato sempre un interesse particolare dal punto di ... notizie.tiscali.it

Riparte il futuro! PD e RIFORMISTI. Pina Picierno Lorenzo Guerini - facebook.com facebook