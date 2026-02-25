la virtus vince contro il barcellona grazie a una giocata decisiva di edwards

la virtus bologna ritrova slancio dopo la battuta d’arresto in coppa italia, imponendosi sul barcellona con un 85-80 che mette in luce carattere, compattezza difensiva e crescita collettiva. la partita ha avuto un progression di intensità crescente, con protagonisti in evidenza e spunti decisivi a turno, culminati nei canestri di carsen edwards negli ultimi possessi. lo sviluppo iniziale è stato scoppiettante: punter apre dalla linea della carità con tre liberi, seguito da un appoggio al vetro di sma ilagic. il barcellona tiene il passo, ma le vu nere rimangono a contatto grazie a transizioni rapide che permettono canestri facili. i blaugrana chiudono la frazione in deciso vantaggio, toccando 18-26, con shengelia che sale in doppia cifra e forza il primo scossone di intensità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

