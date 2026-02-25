La Vigor piega il Cus Pisa Dominio dell’Atletico Superato il Cortenuova

La Vigor ha vinto contro il Cus Pisa a causa di una prestazione determinata, consolidando il terzo posto in classifica. L’Atletico ha invece dominato sul campo del fanalino di coda, mantenendo una distanza di una lunghezza dalla capolista Fiordaliso Prato. Il Cortenuova ha perso la partita, subendo una sconfitta che ha rafforzato le posizioni in classifica delle squadre davanti a lui. Questi risultati influiscono sulla corsa ai vertici del campionato.

Altro turno di campionato da incorniciare per il calcio a 5 fucecchiese. In Serie C1, infatti, la Vigor piega di misura in casa il Cus Pisa e blinda il terzo posto in classifica portandosi a meno tre dal secondo del Five to Five, mentre nel girone B di C2 l' Atletico dilaga sul campo del fanalino di coda e si mantiene ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista Fiordaliso Prato. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla Vigor, che al termine di una gara avvincente e rocambolesca ha la meglio per 4-3 di un coriaceo Cus Pisa. Decisive per la squadra di Perretta la doppietta di Sejdini (nella foto) e le reti dei gemelli Lorenzo e Gianmarco Magini.