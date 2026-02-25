La vicenda di Enzo Tortora è la storia della coscienza incivile italiana

Enzo Tortora ha subito un grave errore giudiziario che ha causato la sua ingiusta detenzione. La causa risiede in un’indagine fallace e in testimonianze false che hanno portato alla sua incarcerazione. La vicenda ha coinvolto anche le istituzioni, mettendo in discussione il sistema di giustizia. Tortora ha sempre sostenuto la sua innocenza, ma l’errore ha lasciato tracce profonde nel suo percorso. La storia si conclude con una richiesta di giustizia definitiva.

È probabile che voi – voi, lettori – conosciate alcune frasi celebri di Enzo Tortora. Ad esempio, quella in cui, rivolgendosi ai suoi giudici, dice: «Io sono innocente. Spero, dal profondo del mio cuore, che lo siate anche voi». Oppure l’altra che pronuncia il 20 febbraio 1987, alle venti e trenta circa di un venerdì italiano, mentre va in onda la prima puntata del nuovo ciclo di Portobello, dopo che il presentatore è ritornato vivo dall’inferno giudiziario: «Dunque, dove eravamo rimasti?». Ma basta sapere qualche frase per conoscere davvero Enzo Tortora? No. No, davvero. Per conoscere bisogna capire «le due vite di Enzo Tortora», come recita il sottotitolo del libro di Vittorio Pezzuto «Applausi e sputi», che fu edito da Sperling & Kupfer nel 2007 e ritorna ora in libreria con Piemme, con una versione arricchita, aggiornata e che ha tutto il sapore e il valore di un classico che, come tutti i classici, non si conosce e che, invece – maledizione – dovete conoscere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

