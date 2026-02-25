La verità dietro Stella Stellina di Ermal Meta | la ninna nanna di guerra a Gaza e quel dettaglio cucito addosso

Quando un artista abituato a scrivere canzoni di denuncia sceglie una filastrocca per raccontare la guerra, il risultato non può essere scontato. Con “ Stella Stellina ”, presentata in gara al Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta firma uno dei brani più intensi della sua carriera. È una canzone che parte da un gesto intimo – una ninna nanna cantata alla figlia – e si trasforma in un racconto universale di perdita, infanzia spezzata e speranza ostinata. Definita dall’artista “ umana e non politica “, porta però al centro dell’Ariston una delle ferite più dolorose del nostro tempo: la guerra a Gaza vista con gli occhi dei bambini. Il punto di partenza della canzone è personale: la figlia Fortuna, un anno e mezzo, e la celebre filastrocca per bambini che ogni genitore conosce. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Sanremo 2026, "Stella Stellina" di Ermal Meta è per le bambine di Gaza: il nome Amal cucito sulla camicia

I testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026, dal male necessario di Fedez alla ninna nanna a Gaza di Ermal MetaI testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026 sono stati diffusi, dopo che Fedez aveva annunciato il suo brano

“Non basta una preghiera, per non pensarci più…”: come riflette Enrico Galiano, insegnante e scrittore “Stella stellina”, la canzone che Ermal Meta ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2026, è “una dichiarazione contro la rimozione”. Il brano “diventa u - facebook.com facebook

Il cantautore, in gara con "Stella stellina", ieri è salito sul palco con scritto Amal sul colletto della camicia. #Sanremo2026 x.com