La vera riforma | abolire Strasburgo

Chiudere l’inutile e costoso doppione della sede dell’Eurocamera sarebbe un segnale ai cittadini. Eppure la Francia, che disapprova il criterio dell’unanimità, impone il veto. Il dibattito sulla necessità di rivedere i Trattati europei per cambiare le modalità decisionali delle istituzioni europee, passando dal voto all’unanimità a quello a maggioranza, viene giustificato con l’urgenza di prendere decisioni veloci. Nella recente riunione informale dei capi di governo (non tutti presenti) tenutasi ad Alden Biensen, in Belgio, si è tornati sull’argomento, ribadendo, a partire dal super ospite fisso Mario Draghi, che le difficoltà economiche dell’Europa, stretta tra Usa e Cina, impongono decisioni rapide. L’impressione che lascia questa inconcludente discussione è che l’obiettivo principale del superamento dell’unanimità non sia tanto quello di dare slancio al progetto europeo e di migliorarne l’efficienza, ma quello di escludere alcuni Paesi dal circuito decisionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche:

Paesi sicuri, Strasburgo dice sì alla riforma. È di nuovo “maggioranza Giorgia”: il Ppe vota con Ecr (video)

La sanità in Toscana e la riforma per gli anziani: “E’ la vera rivoluzione che cambierà l’assistenza”