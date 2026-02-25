La Valtur rompe il digiuno da trasferta vince a Forlì e aggancia la vetta

Dopo tre sconfitte esterne consecutive, la Valtur Brindisi batte un colpo in trasferta, e lo fa nel recupero della 27esima giornata di Serie A2, che le permette di agganciare la vetta a quota 38 punti in coabitazione con Pesaro, che può tuttavia contare sulla migliore differenza punti nello scontro diretto. Match difficile e combattuto, deciso nei minuti finali dalla fiammata di Francis decisivo con sette punti negli ultimi due minuti d'incontro dopo il sorpasso dei padroni di casa grazie a una prestazione gagliarda e mai doma di tutti gli effettivi a disposizione di coach Martino. Forlì riesce a trovare con grande continuità il canestro con tutti i suoi effettivi in campo ma ad accendersi sull'altro fronte è Francis autore di due triple consecutive e il rientrante Cinciarini in progressione al ferro (34-35 al 15'). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Valtur si impone anche contro la capolista Pesaro e aggancia la vettaBRINDISI - La Valtur Brindisi vince (68-64) un'autentica battaglia contro la capolista Pesaro e aggancia i marchigiani, a quota 22.