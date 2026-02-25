La supponenza di Chivu col Bodo è il momento più basso della sua gestione Corsera

Aveva invocato l’erba di San Siro ma il campo sintetico c'entrava fino a un certo punto. Il tecnico poteva limitare il turnover nella gara d'andata Il Corriere della Sera pubblica una onesta disamina del match Inter-Bodo, a firma Alessandro Bocci. Bocci scrive anche di supponenza di Chivu. La Norvegia sta diventando il nostro incubo: Haaland e i suoi fratelli hanno spedito la Nazionale di Gattuso agli spareggi con il rischio di saltare il terzo Mondiale consecutivo e ancora più clamorosa, ma sacrosanta, è stata l’eliminazione dell’Inter contro il Bodo. Il campo sintetico, di vecchia generazione, c’entrava sino a un certo punto. Chivu, con un po’ di supponenza, due giorni fa aveva invocato l’erba di San Siro, ma i Diavoli gialli hanno dato una lezione severa ai più titolati rivali anche al ritorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

