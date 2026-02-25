La strada di Como con stendini rotti rifiuti ingombranti e una discarica abusiva dietro l’angolo

Da quicomo.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segnalazione da Camnago Volta: sacchi e rifiuti ingombranti lasciati al civico 2, la denuncia dei residenti contro l’inciviltà Sempre peggio con i rifiuti abbandonati in città. Questa volta la segnalazione arriva da via Navedano, a Camnago Volta (Como), dove una lettrice denuncia l’ennesima situazione di degrado lungo la strada. Non solo sacchetti – che già non andrebbe bene – ma anche stendini e rifiuti di grossa taglia lasciati a bordo strada. Ci scrive Mirella:"Scrivo perché è veramente uno schifo vedere che dove abito sta diventando una discarica perché purtroppo l'inciviltà a Como regna sovrana. C'è chi paga la tassa rifiuti e non butta quasi niente e chi usa la strada per abbandonare i rifiuti ed è veramente ora di finirla. Non servono le telecamere solo per il traffico ma anche per queste persone che fanno veramente schifo!" QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche:
Discarica abusiva lungo il fiume Amaseno: rifiuti abbandonati dietro l’Abbazia di Fossanova
Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiuti

Temi più discussi: La strada di Como con buche profonde e tombini dissestati: la segnalazione dei residenti; Valle d’Intelvi, 1.200 firme per dire no al progetto di Como Acqua e alla chiusura della strada per quattro mesi; Antipasto di primavera ed è subito disastro sulla strada del Lago di Como: Un'ora per arrivare in città, il sindaco ha un'ora per parlarne?; Il Comune di Como: Via Marchesi è pubblica. Strisce blu e parcometro già attivo.

La strada di Como con buche profonde e tombini dissestati: la segnalazione dei residentiAsfalto rovinato, buche profonde e tombini abbassati rispetto alla carreggiata: un cittadino segnala le condizioni della strada in via Milano bassa e invia alcune foto che mostrano diversi punti criti ... quicomo.it

la strada di comoSorpassi agghiaccianti sulla strada del Lago di Como: Prima rischia il frontale, poi lo fa ancora. Mentecatto impunito VIDEOTrafficata, intasata di turisti e gitanti, in attesa della Variante da quasi 400 milioni. La statale Regina, arteria vitale della sponda ovest del Lago di Como, ne vede tante tra incolonnamenti, incid ... comozero.it