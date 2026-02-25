La strada di Como con stendini rotti rifiuti ingombranti e una discarica abusiva dietro l’angolo

Segnalazione da Camnago Volta: sacchi e rifiuti ingombranti lasciati al civico 2, la denuncia dei residenti contro l’inciviltà Sempre peggio con i rifiuti abbandonati in città. Questa volta la segnalazione arriva da via Navedano, a Camnago Volta (Como), dove una lettrice denuncia l’ennesima situazione di degrado lungo la strada. Non solo sacchetti – che già non andrebbe bene – ma anche stendini e rifiuti di grossa taglia lasciati a bordo strada. Ci scrive Mirella:"Scrivo perché è veramente uno schifo vedere che dove abito sta diventando una discarica perché purtroppo l'inciviltà a Como regna sovrana. C'è chi paga la tassa rifiuti e non butta quasi niente e chi usa la strada per abbandonare i rifiuti ed è veramente ora di finirla. Non servono le telecamere solo per il traffico ma anche per queste persone che fanno veramente schifo!" QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

