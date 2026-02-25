Con l'obiettivo di smontare le teorie del complotto sul colpo di stato militare tentato nel 1981 per ripristinare la dittatura Il governo spagnolo ha pubblicato online 167 documenti finora secretati sul colpo di stato militare tentato nel 1981 in Spagna per impedire la transizione alla democrazia. È noto come golpe Tejero dal nome del suo organizzatore, l’ex tenente colonnello Antonio Tejero, che peraltro è morto proprio mercoledì, nello stesso giorno della pubblicazione. La pubblicazione era stata annunciata in questi giorni, in occasione del 45esimo anniversario del colpo di stato, che fu il 23 febbraio. Il governo, del primo ministro Socialista Pedro Sánchez, l’ha motivata con la necessità di maggiore trasparenza storica e con la volontà di confutare alcune teorie del complotto attorno al golpe. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Spagna ha desecreato decine di documenti sul “golpe Tejero”

