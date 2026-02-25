Mantova – Suicidi da sfratto: sta accadendo sempre più spesso e non solo nelle grandi città. Stavolta la scena ha avuto luogo a Casalmoro, un paesino del Mantovano ai confini con Brescia: 1200 anime e nessun problema di pressione abitativa. Nemmeno un caso di senzatetto. Ma uno di sfratto sì, e s’è consumato col solito copione, semplice e terribile: la perdita del lavoro, della famiglia, la scia dei debiti, le bollette e l’affitto non pagato. È successo, più o meno in quest’ordine, a Mauro F., un operaio di 56 anni trovato impiccato mercoledì 25 febbraio alle 11 del mattino in quella che per poche ore era ancora la sua abitazione. Mauro era originario di Leno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La solitudine di Mauro, il 56enne suicida nel giorno dello sfratto: “Ha lasciato la porta aperta all’ufficiale giudiziario”

Leggi anche:

Si impicca poco prima dello sfratto, 56enne trovato morto dall’ufficiale giudiziario: indagini in corso

Sfratto a Sarzana: uomo si suicida all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

