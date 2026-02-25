la signora gianna pratesi ha vinto tutto anche se un dubbio mi resta

Nonostante la varietà dell’offerta, dall’omaggio giusto e misurato (forse fin troppo misurato) a Pippo Baudo agli abiti sontuosi alle Z non pronunciate di Laura Pausini, dall’ospitata generosa ed esuberante di Tiziano Ferro all’esibizione dei pettorali del Sandokan turco, la star della prima serata sanremese si chiama Gianna Pratesi. La signora è ospite d’onore come rappresentante delle donne che votarono per la prima volta nella storia del nostro paese al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Aveva 26 anni, ora ne ha 105 quasi 106 e li porta bene, visto che ricorda tutto, è assai loquace e ogni mattina legge tre giornali senza ricorrere agli occhiali. Se il festival, come si dice ormai da tempo è un momento in cui si manifesta armoniosamente la coesione nazionale, uno dei pochi, il solo secondo Michele Serra, è giusto che si celebri anche lì, con un po’ di anticipo sulla ricorrenza la nascita della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

