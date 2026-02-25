La settimana della musica Un anno con La Nazione in offerta per i nostri lettori

La pubblicazione ha deciso di offrire un anno di abbonamento a tutti coloro che desiderano seguire da vicino la settimana del Festival di Sanremo. La causa è l'interesse crescente dei lettori per notizie aggiornate sulla musica italiana. L’offerta permette di ricevere quotidianamente approfondimenti, interviste e curiosità, arricchendo l’esperienza di ascolto e lettura. La promozione si rivolge a chi non vuole perdere nessuna novità dal mondo musicale durante l’evento.

Opportunità a suon di musica, accompagnati dalla settimana del Festival di Sanremo. Lettura e musica vanno a braccetto in totale armonia e per questo La Nazione lancia una promozione esclusiva dedicata a chi vuole restare sempre informato, in tempo reale, su tutto ciò che accade. Sarà possibile leggere tutte le notizie su lanazione.it e rimanere aggiornati su cronaca, politica, economia, cultura, sport e molto altro, con contenuti affidabili, approfonditi e senza pubblicità invasiva. Un abbonamento che costerà solo 12 euro per 1 anno, anziché 99 euro. Un anno intero di accesso illimitato, che seguirà comodamente i nostri lettori ovunque si trovino, su tutti i dispositivi.