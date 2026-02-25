La scodata di De Chiesa | Medaglie soliti noti pochi ricambi oltre Franzoni Brignone la n1 di sempre in Italia

Una prestazione straordinaria ha portato l’Italia a raggiungere un traguardo di grande rilievo nel panorama dello sci alpino, eguagliando il record di medaglie ottenuto nel 1992. La distinta del medagliere evidenzia una vittoria collettiva di alto livello, con cinque riconoscimenti che testimoniano la qualità e la costanza delle atlete e degli atleti italiani in questa disciplina. Le medaglie conquistate comprendono due ori di Federica Brignone, un medaglia d’argento attribuita a Franzoni e due bronzi assegnati a Goggia e Paris. Questi successi rappresentano il livello di eccellenza raggiunto dagli atleti italiani nelle varie specialità dello sci. In particolare, le vittorie di Brignone assumono un significato speciale, sottolineando la sua capacità di eccellere in più discipline e di raggiungere traguardi di grande prestigio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

