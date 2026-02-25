‘La scodata’ di De Chiesa | Medaglie dai soliti noti pochi ricambi oltre Franzoni Brignone la n1 di sempre in Italia

Il bilancio è molto positivo, tutte e cinque le medaglie sono state fantastiche. I due ori di Brignone, l’argento di Franzoni, i bronzi di Goggia e Paris. Mi tocca però sottolineare come 4 di queste 5 medaglie le abbiamo vinte sempre i soliti noti, immensi fuoriclasse sulla breccia ormai da 15 anni. La novità è Franzoni, certo, ma a sua volta è nel giro della Coppa del Mondo da 6 anni. Non mi aspettavo nessuna medaglia. Di sicuro delle buone gare, avendo sciato così bene sulla Erta di Kronplatz, però non mi aspettavo neanche lontanamente quello che è successo. Come si fa a pensare di vincere un oro con una gamba in quelle condizioni, senza... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Medaglie dai soliti noti, pochi ricambi oltre Franzoni. Brignone la n.1 di sempre in Italia”

Leggi anche:

La scodata" di De Chiesa: "Medaglie soliti noti, pochi ricambi oltre Franzoni. Brignone la n.1 di sempre in Italia

‘La scodata’ di De Chiesa: “Con 3 medaglie sarei contento. Di Brignone mi interessa l’incolumità”