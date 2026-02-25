La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2026 – mercoledì 25 febbraio | cantanti ospiti orario e ordine di uscita

La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata. Questa sera, mercoledì 25 febbraio 2026, ascolteremo 15 delle canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della seconda serata. Scaletta Sanremo 2026: seconda serata del 25 febbraio, elenco cantanti, ospiti e ordine di uscita. Carlo Conti e Laura Pausini con i co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lilo sono pronti per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 trasmessa dalle ore 20:40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 dei 30 artisti big in gara che, questa sera, saranno votati solo dalla giuria delle radio e dal televoto. A fine serata sarà comunicata la classifica provvisoria con la TOP FIVE, ossia le 5 canzoni più votate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

