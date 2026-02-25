la salute in un angolo appuntamento domani in cgil

Arezzo, 25 febbraio 2026 – “ La salute in un angolo. Crisi e futuro del nostro sistema sanitario”. Questo il titolo del libro, Edizione Dedalo, di Martina Benedetti. Ed è anche il tema della tavola rotonda che lo Spi Cgil ha organizzato per giovedì 26 gennaio, con inizio alle 15.30, nel salone Buozzi della Cgil di Arezzo in via Monte Cervino. Dopo l’introduzione del segretario provinciale dello Spi, Giancarlo Gambineri, interverranno l’autrice. Martina Benedetti; il segretario nazionale Spi, Stefano Cecconi; il segretario provinciale Cgil, Alessandro Tracchi e il Direttore Settore investimenti per l'inclusione e l'accessibilità della Regione Toscana, Alberto Zanobini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La salute in un angolo, tavola rotonda e presentazione del libro di Martina Benedetti

