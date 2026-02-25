la restaurazione di sanremo

La cosa più interessante da dire di questo festival è che pure la moda si è rimessa in carreggiata e gli stilisti si sono ripassati un po’ di look istituzionali da notte degli Oscar: lustrini moderati, punti luce, forme pulite. Il risultato è una gran soirée con l’alcol centellinato, il buffet in cui si muore di fame, gli inchini di dovere ai personaggi istituzionali pluricentenari. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Un Sanremo bunker tra restaurazione baudiana e sovranismo melodicoIl Teatro Ariston di Sanremo si trasforma in un vero e proprio bunker, tra richiami alla restaurazione baudiana e un sovranismo melodico.

Sarà Sanremo: al Teatro del Casinò di Sanremo, domenica 14 dicembre, la nuova sfida dei sei finalisti di Sanremo Giovani per un posto all'AristonDomenica 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo si svolgerà la sfida finale di Sanremo Giovani, con sei finalisti pronti a conquistare un posto all'Ariston.

Temi più discussi: Sanremo, la restaurazione è completa. Carlo Conti riporta il festival nella tradizione; Sanremo 2026, il Festival della Restaurazione?; Un Festival di rassicurante Baudismo; Da Alicia Keys a Tiziano Ferro: il manuale della sicurezza a Sanremo 2026.

La restaurazione di SanremoQuello andato in scena al teatro Ariston è di nuovo il festival istituzionale dell’a ognuno il suo e ha smesso di essere uno show ironico Leggi ... internazionale.it

Un Sanremo bunker tra restaurazione baudiana e sovranismo melodicoSanremo e il gran rifiuto: se Meloni smentisce la prima fila, Conti blinda il bunker dei 67 milioni nel grembo di Pippo Baudo. lettera43.it

Sanremo, la restaurazione è completa. Carlo Conti riporta il festival nella tradizione Dopo questa prima serata del 76º Sanremo, possiamo dire che la restaurazione è completa. Con l'autoconferita benedizione postuma del più classico dei direttori sanremesi, - facebook.com facebook

Ma là brancale che ci aveva abituato a ritmi tribali e urbani e a originalità quasi ardita ora cosa fa Forse esempio migliore di chi parla di restaurazione vera. Un Sanremo di canzoni sanremesi come non si vedevano da anni. E di rap inutili #sanremo2026 #sa x.com