La responsabilità erariale del Dirigente Pubblico | luci ed ombre dopo la legge n 1 2026

Il 27 febbraio si terrà a Napoli il convegno “La responsabilità erariale del dirigente pubblico: luce ed ombre dopo la legge numero 12026”. L’evento, organizzato dal sindacato FEDIR - Federazione dei dirigenti e dei direttivi pubblici che rappresenta i circa 13.000 dirigenti di regioni, comuni, dirigenti tecnicoamministrativi del SSN e segretari comunali e provinciali -, con il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania, del Comune di Napoli, dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Napoli e di ASSORUP (Associazione dei Responsabili Unici di Progetto) -, intende approfondire gli effetti della recente riforma voluta dal legislatore per abbandonare la paura della firma e la fatica ad amministrare. Autorevole il parterre dei relatori, che vede rappresentanti della magistratura contabile, del mondo accademico, dei segretari comunale e provinciali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

