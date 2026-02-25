La resistenza greca in 12 foto

Il sacrificio di 200 prigionieri comunisti a Kaisarianì nel 1944 si deve alla repressione nazista che cercava di intimidire la resistenza greca. Le foto storiche mostrano i volti sconvolti dei detenuti prima dell’esecuzione e i dettagli delle esecuzioni stesse, come le fosse comuni scavate nei boschi. Questi scatti testimoniano un episodio chiave della lotta contro l’occupazione e rivelano l’impatto di quegli eventi sulla memoria collettiva. Le immagini conservano le tracce di quella tragica giornata.

Grecia Sono apparsi su Ebay gli unici scatti, mai visti fin'ora, dell'esecuzione di 200 comunisti fucilati dai nazisti nel 1944 a Kaisarianì, vicino Atene. Lo Stato ha avviato l'iter per l'acquisto Per decenni la memoria del primo Maggio 1944 a Kaisarianì si è basata su un elenco di nomi – quelli dei duecento prigionieri comunisti fucilati -, su biglietti, lasciati cadere dai condannati lungo la strada che li avrebbe condotti al poligono di tiro, sui documenti d'archivio e sulle testimonianze di chi era presente. Non esisteva alcuna foto della rappresaglia nazista avvenuta quel giorno, durante l'occupazione della Grecia, che segnò per sempre la storia della Resistenza ellenica e di quel sobborgo di Atene.