La regina del ghiaccio | 10 cose da sapere su Arianna Fontana

Arianna Fontana ha conquistato tre medaglie a Milano Cortina 2026, confermando il suo ruolo di atleta più medagliata della storia olimpica italiana. La campionessa valtellinese ha iniziato a gareggiare a soli vent'anni a Torino 2006 e ha accumulato un record di 14 medaglie complessive. La sua carriera si distingue per la costanza e la determinazione dimostrata nel corso di quasi vent'anni di competizioni. La sua esperienza si apre con un percorso ricco di successi e sfide.

Per lei, portabandiera in due edizioni, il tributo della Federazione Sport del Ghiaccio attraverso le parole del presidente Andrea Gios: «Applaudiamo Arianna Fontana, un patrimonio del ghiaccio nazionale e internazionale. Questo primato è motivo d'orgoglio per l'intero movimento e corona una carriera costellata di successi e talento. Le vittorie e le medaglie sono un premio al lavoro e all'impegno degli atleti ma soprattutto fonte di ispirazione per le nuove generazioni». Un record dopo l'altro Arianna Fontana è l'atleta italiana più medagliata ai Giochi Olimpici. Sono 14 le medaglie conquistate, una in più di quelle dello schermidore Edoardo Mangiarotti, che da Berlino 1936 a Roma 1960 (5 edizioni) mise in bacheca 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi.

Arianna Fontana, il lavoro dietro le vittorie: «Ha ancora l'energia di una ragazzina» Il fisioterapista valtellinese Alekos Zugnoni racconta il lavoro di sette anni con la campionessa, tra infortuni superati e una passione che fa la differenza.

San Remo: Un Palco per le Stelle Olimpiche! Sul prestigioso palco del Teatro Ariston saliranno tre icone delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi!