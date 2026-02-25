La programmazione della settimana alla Sala Cinema Civica Fronte del Porto

Prosegue la programmazione della sala cinema civica Fronte del Porto a Padova, oggetto di una importante riapertura partecipata con tante realtà del territorio. La programmazione si articola dal giovedì alla domenica ed è aggiornata su www.frontedelportopadova.it. Vediamo le proposte in calendario da giovedì 26 febbraio al 1° marzo, tra corti, cinema di finzione, lingua originale e ospiti in sala. Si comincia giovedì 26 febbraio alle 18 con "To a land of unkwnown" di Mahdi Fleifel. Due cugini palestinesi, Chatila e Reda, sono bloccati ad Atene dopo essere fuggiti da un campo profughi in Libano. Sognano di raggiungere la Germania, ma la strada è piena di ostacoli: tra lavori precari, piccoli furti e la costante ricerca di denaro per acquistare documenti falsi, la loro quotidianità è segnata dalla lotta per la sopravvivenza e dal desiderio di una vita migliore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

