Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno tanti ospiti diversi provenienti dal mondo della politica e dello spettacolo vengono a piazza Colonna a raccontarci il loro rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d’animo che legano professioni diverse alla riviera ligure. Oggi è venuto a trovarci Antonio Giuliani che parla della mancanza dei comici a Sanremo e della speranza che Lillo farà la differenza sul palco dell'Ariston: “Lillo ci farà ridere a prescindere”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La profezia di Antonio Giuliani: "Lillo ci farà ridere a prescindere"

Leggi anche:

“The Machine Giuliani”, il nuovo show di Antonio Giuliani

The Machine Giuliani", spettacolo di Antonio Giuliani al Nuovo Teatro Orione

Argomenti discussi: La profezia di Calamandrei e Mani Pulite: la magistratura è diventata autoreferenziale; Giada D’Antonio dal sogno all’incubo: accuse alla gestione della Fisi. La profezia della mamma di Brignone; Fontamara: l’epopea dei cafoni e la profezia civile di Ignazio Silone; Le ultime mosse di Warren Buffett: taglia del 75% la quota in Amazon e punta 350 milioni sul New York Times.

La profezia di Dante. Ripubblicata la grande opera di ByronIn occasione dell’apertura del Museo di Byron e del Risorgimento, Libro Aperto ha ripubblicato La Profezia di Dante, il poema di Byron. Nell’introduzione, Antonio Patuelli (nella foto) scrive fra ... lanazione.it

ECCO LA PROMO CHE ASPETTAVI: ATTIVA SU TICKETONE inserendo il codice: giuliani2026 https://www.ticketone.it/artist/antonio-giuliani/ Per info 3331243648 Dal 19 febbraio all’8 Marzo al Nuovo Teatro Orione Arriva The Machine GIULIANI: il nuovo spet - facebook.com facebook

Il segreto del folto pubblico agli spettacoli Lo svela il comico ANTONIO GIULIANI sul tappeto verde del mio GREEN CARPET #antoniogiuliani #bussoletti #cabaret #radioromasound #greencarpet x.com