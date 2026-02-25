La profezia di Antonio Giuliani | Lillo ci farà ridere a prescindere

Da iltempo.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno tanti ospiti diversi provenienti dal mondo della politica e dello spettacolo vengono a piazza Colonna a raccontarci il loro rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d’animo che legano professioni diverse alla riviera ligure. Oggi è venuto a trovarci Antonio Giuliani che parla della mancanza dei comici a Sanremo e della speranza che Lillo farà la differenza sul palco dell'Ariston: “Lillo ci farà ridere a prescindere”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la profezia di antonio giuliani lillo ci far224 ridere a prescindere
© Iltempo.it - La profezia di Antonio Giuliani: "Lillo ci farà ridere a prescindere"

Leggi anche:
“The Machine Giuliani”, il nuovo show di Antonio Giuliani
The Machine Giuliani", spettacolo di Antonio Giuliani al Nuovo Teatro Orione

Argomenti discussi: La profezia di Calamandrei e Mani Pulite: la magistratura è diventata autoreferenziale; Giada D’Antonio dal sogno all’incubo: accuse alla gestione della Fisi. La profezia della mamma di Brignone; Fontamara: l’epopea dei cafoni e la profezia civile di Ignazio Silone; Le ultime mosse di Warren Buffett: taglia del 75% la quota in Amazon e punta 350 milioni sul New York Times.

La profezia di Dante. Ripubblicata la grande opera di ByronIn occasione dell’apertura del Museo di Byron e del Risorgimento, Libro Aperto ha ripubblicato La Profezia di Dante, il poema di Byron. Nell’introduzione, Antonio Patuelli (nella foto) scrive fra ... lanazione.it