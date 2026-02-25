La prima serata di Sanremo 2026 stravince Ma cala rispetto al 2025 | tutti i dati

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo 2026, dopo l’anteprima Sanremo Start (12.818.000 – 50.9%), conquistare una media di 9.306.000 spettatori pari al 57.7% di share. Per la precisione, la prima serata condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman ha totalizzato una media di 12.771.000 spettatori pari al 57.5% nella prima parte e di 5.846.000 pari al 58.2% nella seconda parte. Lo scorso anno, la prima serata di Sanremo 2025 calamitò una media di 12.600.000 spettatori pari al 65.3% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah ha segnato 1.623.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 The Americas ha coinvolto 335.000 spettatori pari all’1.5%. Su Rai3 Un eroe ha registrato 229.000 spettatori (1%). Su Tv8 il film Robin Hood – Principe dei ladri ha divertito 250.000 spettatori (1.2%). Sul Nove il film Maschi contro femmine ha intrattenuto 164. 🔗 Leggi su Iltempo.it

