La popolazione in provincia di Lecco si conferma stabile | i dati

L'andamento della popolazione della provincia di Lecco continua a mantenersi pressoché costante attestandosi negli ultimi 5 anni sempre attorno ai 334.500 abitanti. E' questo il dato più significativo che emerge dal report diffuso oggi da Villa Locatelli sui residenti in tutti i comuni del territorio. Dando uno sguardo ai nostri vicini e alle altre province lombarde, Lecco si piazza al nono posto su 12. Stando alle ultime stime reperibili, dopo la primissima Città Metropolitana di Milano con 3.247.000 abitanti, si piazzano le province di: Brescia 1.262.000; Bergamo 1.111.000; Varese 875.000; Monza e Brianza 850.000; Como 598.000; Pavia 550.000; Mantova: 405.000; Cremona 358.000; Lecco: 334.500; Lodi 227.000 e Sondrio 179.000.

