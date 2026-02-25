La politica metta il freno all’Ia o sarà travolta

Intorno agli anni Duemila ci fu l’esplosione di Internet. Grandi profezie, grandi preoccupazioni, soprattutto a livello di concentrazione di potere, e poi in quattro o cinque si sono spartiti il mondo e non è successo una mazza. Seconda apocalisse intorno agli anni Dieci con l’esplosione dei social. Anche lì grandi preoccupazioni economiche nel frattempo che gli stessi si spartivano anche quelli, ripartendo il monopolio in pochi (si chiamerebbe oligopolio). Ci si pose anche il problema della dipendenza digitale e, col passare del tempo, tale problema è diventato enorme fino a contare, in Italia, intorno a 400.000 malati. Anche in questo caso sembrava, appunto, di essere davanti a un’apocalisse, sembrava che dovessero essere adottati interventi importanti, soprattutto per la fascia di età che va dalla preadolescenza alla giovinezza (non considerando che spesso i social sono diventati i veri babysitter dei bambini), ma anche qui tanto fumo e quasi nulla arrosto. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’IA raddoppia in un anno: entra in azienda, ma le competenze restano un frenoL'intelligenza artificiale si diffonde rapidamente nelle aziende italiane, raddoppiando la sua presenza in un solo anno.

Nel 2026 ci sarà un componente per pc che sarà introvabile: il motivo è sempre l’IANel 2026, un componente per PC diventerà introvabile a causa dell'espansione dell'intelligenza artificiale.

Politica: Il nuovo Governo metta al centro la natalitàCi sono temi che vanno al di là delle ideologie. Ci sono argomenti che nonostante l’avvicendarsi dei partiti al Governo hanno una loro forza intrinseca perché riguardano non solo una parte, ma tutto ... agensir.it

La politica metta al centro i più fragili. L’appello dalla prima assemblea di ‘Diritti in Movimento’Si è svolta oggi a Roma la prima riunione nazionale del progetto che punta alla tutela delle persone più deboli ma senza paternalismi o assistenzialismo. Tra le prime proposte l'abrogazione ... quotidianosanita.it

Meloni fa la guerra ai giudici a colpi di video, ignorando gli inviti alla moderazione di Mattarella: quando una sentenza non piace al governo, subito parte la macchina della delegittimazione. Davvero vogliamo che questa politica malata metta le mani sul poter - facebook.com facebook