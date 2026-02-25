la politica celebra la signora pratesi

Il Partito Democratico 'celebra' sui social Gianna Pratesi, la signora di 105 anni originaria di Chiavari chiamata da Carlo Conti sul palco di Sanremo per ricordare il referendum del 2 giugno 1946 quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e per la prima volta il diritto di voto fu esteso anche alle donne. I dem hanno rilanciato l'intervista sui loro canali social: "Le posso chiedere in quel giugno del '46 per chi ha votato tra monarchia e repubblica?". La signora Pratesi, senza alcuna esitazione, dice: "Eravamo tutti sicuri, noi in casa mia, tutti di sinistra". Conti, a quel punto, la incalza: "Non mi vuol dire chi ha votato? Repubblica o monarchia?". E, infine, la signora Gianna si lascia andare: " Repubblica!". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È necessario spendere un paio di parole sulla prestazione monstre della signora Gianna Pratesi. Comando dispotico del gioco. Totale controllo mentale dell'avversario. Continuità tattica e politica col magistero del colonnello Lobanovski. Interpretazione letter - facebook.com facebook