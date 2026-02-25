la poesia di rondoni fedele alla vita non smette di ruggire contro lo scontento

Davide Rondoni esprime il suo sdegno contro lo Scontento, ispirato da una poesia che invita a parlare solo con parole che curano. La sua poesia, contenuta in “Sette canti contro lo Scontento”, si rivolge direttamente alla vita, cercando di trovare forza nelle parole autentiche. La sua voce si fa sentire forte, ruggendo contro le insoddisfazioni che affliggono l’animo umano. La poesia si propone come un richiamo a superare il malessere interiore.

In “Sette canti contro lo Scontento” il poeta che ricorda perfino Allen Ginsberg sfida nichilismo e lamento intimista, critica il pol. corr. e mostra la facilità della felicità “O vasto esistente parlami solo se hai qualcosa che guarisce dallo Scontento”. Faccio mie le parole di Davide Rondoni, lette ora in “Sette canti contro lo Scontento” (Garzanti). Tutto il libro è una smentita della poesia media contemporanea, la poesia di cui nessuno sente il bisogno perché ridotta a lamento ombelicale, presuntuoso autismo. Rondoni è energetico, ritmico, beat, a un certo punto mi è sembrato di sentirci perfino Allen Ginsberg, “Urlo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cos’è la slam poetry? (Quando la poesia smette di stare ferma sulla pagina)La slam poetry è una forma di poesia performativa che prende vita sul palco, rompendo gli schemi della poesia tradizionale.

Temi più discussi: Chiesa Cattolica - IL LIBRO DI RONDONI DEDICATO A SAN FRANCESCO D'ASSISI; Davide Rondoni presenta il suo libro a Benevento, ospite della Famiglia Francescana.; Benevento, successo per la presentazione del nuovo libro di Davide Rondoni; L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti: torna la Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari.

La poesia di Rondoni, fedele alla vita, non smette di ruggire contro lo ScontentoIn Sette canti contro lo Scontento il poeta che ricorda perfino Allen Ginsberg sfida nichilismo e lamento intimista, critica il pol. corr. e mostra la facilità della felicità ... ilfoglio.it

PROPOSTA/ La rivoluzione di Davide Rondoni: letteratura facoltativa nelle scuoleDavide Rondoni, uno dei poeti italiani contemporanei più famosi, curatore della rivista Clandestino, ha lanciato una proposta rivoluzionaria. Una provocazione, che se accettata sarebbe di portata ... ilsussidiario.net

Per Tarquinia Capitale della Cultura 2028 il poeta Davide Rondoni Riprendendo i versi della celebre poesia “L'adolescente” di Vincenzo Cardarelli, il poeta Davide Rondoni propone per la candidatura di - facebook.com facebook