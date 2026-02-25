La piazza di spaccio del quartiere? Una macchina parcheggiata

Quel via vai vicino a quella macchina parcheggiata da tempo nel quartiere Don Bosco gli era parso troppo sospetto; così, un cittadino, ha pensato di allertare la polizia. A interessarsi della vicenda è stata la squadra mobile di Bolzano, che assieme all’unità cinofila della guardia di finanza, ha scoperto il motivo di quell’andirivieni. Durante un controllo esterno del veicolo, intestato a un cittadino albanese di 47 anni, residente lì vicino e già noto in quanto coinvolto, in passato, nell’ambito di indagini legate al traffico di sostanze stupefacenti, è saltato fuori un vero e proprio “bottino”. Nel dettaglio, 72 panetti (per un peso di oltre 7 chili) di hashish, un chilo di marijuana e poi 150 grammi di cocaina, trovati in un contenitore ermetico nascosto sotto il sedile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trapani, smantellata piazza di spaccio nel quartiere San Giuliano

