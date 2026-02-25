La piazza che dice addio alle auto e diventerà pedonale

Dovrebbe essere una pizza, ma di fatto, a oggi è un luogo usato come parcheggio e attraversato da migliaia di automobili. Proprio in ta senso, grazie al Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, il comune di Bovisio Masciago ha elaborato un progetto per rendere la centralsssima piazza Oreste Biraghi un'area pedonale: “un luogo più accessibile e accogliente, dove anche le attività commerciali presenti - affermano dal Comune - potranno contare su un ambiente più attrattivo, capace di generare nuovi flussi di persone”. Un nodo che sicuramente sarà fondamentale affrontare, soprattutto in vista del maggior flusso di traffico che il pagamento della Milano-Meda causerà una volta che Pedemontana sarà attiva. “Il nostro - conclude il sindaco Giovanni Sartori - è un progetto ambizioso che si inserisce in una progettualità in grado di cambiare concretamente la nostra città e renderla più viva, a misura d’uomo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

