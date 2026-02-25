La perdita dei genitori X Factor e lo sbarco a Sanremo | chi è la 22enne Angelica Bove

Ventidue anni, lo sguardo profondo di chi ha visto l’abisso e la voce graffiante di chi ha deciso di risalirlo. Angelica Bove è la finalista della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver superato la sfida contro Mazzariello, la cantautrice romana si gioca il tutto per tutto nella finalissima contro Nicolò Filippucci, l’ex concorrente di Amici. Ma la sua non è solo la storia di una scalata discografica, è il racconto di una metamorfosi dove la sofferenza smette di essere un peso per diventare arte. Il percorso di Angelica è iniziato lontano dai riflettori, in una stanza di Roma, affidando video-cover ai social. Nel 2019, la sua vita viene stravolta dalla perdita di entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, ecco chi è la finalista di “Sarà Sanremo” Angelica Bove: da “X Factor” al fragile “Mattone”“Mattone rappresenta il peso insopportabile di due lutti importanti della mia vita.

Angelica Bove incanta la sua voce come una carezza La canzone racconta un momento tragico della sua vita: https://fanpa.ge/oAw44 - facebook.com facebook

Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i finalisti delle Nuove Proposte a #Sanremo2026! Nicolò Filippucci emoziona con “Laguna”, Angelica Bove conquista il palco con “Mattone” x.com