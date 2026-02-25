La nuova casa della lana | Un luogo di relax per ‘sferruzzare’ e costruire relazioni

La Casa della Lana di via Farini ha aperto le sue porte dopo un intervento di ristrutturazione, che ha trasformato lo spazio in un punto di ritrovo per appassionati di hobby manuali. La decisione di riqualificare l’edificio deriva dalla volontà di creare un ambiente dedicato al relax e alla socializzazione. Ora, gruppi di persone si incontrano per lavorare a maglia, condividere idee e rafforzare i legami. La nuova struttura invita a trascorrere ore di svago e creatività.

Reggio Emilia, 25 febbraio 2026 – La Casa della Lana di via Farini ha iniziato ufficialmente la sua seconda vita. Il 14 febbraio è stata inaugurata la nuova gestione di Giacomo Colli, 52 anni: il negozio – aperto la prima volta nel 1904 – resterà aperto il lunedì e il martedì pomeriggio, più sabato tutto il giorno, rimanendo fedele al mondo della lana e dell’uncinetto. La famiglia Colli. C’è però una svolta moderna e potremmo dire trasversale, verso i corsi per appassionati o curiosi di questa arte senza età e la vendita di vino (senza servizio di somministrazione). La vecchia gestione si è conclusa il 15 dicembre scorso, le mura sono di proprietà della famiglia di Colli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

