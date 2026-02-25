Si ricomincia dal Chang Circuit, in Thailandia. Parte dall’est asiatico il Mondiale di Moto Gp con gli occhi puntati addosso a Marc Marquez. E’ un’annata speciale per il campione del mondo in carica che può centrare il decimo totale mondiale (ora è a nove) e superare fenomeni del motociclismo come Valentino Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Angel Nieto a 13 e Giacomo Agostini a 15 sono ancora lontani ma va ricordato che in quegli anni i piloti correvano su due categorie (quasi sempre 350 e 500 cc). Marquez ha vinto in 125 (con la Derbi), in Moto2 (con la Suter) e poi in MotoGp sei titoli con la Honda e uno con la Ducati. Eppure l’infortunio del 2020 e la crescita di nuovi talenti unita alla risi della Honda sembrava in qualche modo mettere fine alla carriera di Marquez, che invece dopo duemila giorni di calvari è tornato a vincere dimostrando la sua forza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Moto Gp riparte dalla Thailandia Marquez a caccia del decimo titolo

Leggi anche:

MotoGP, GP Thailandia 2026: statistiche, numeri, curiosità. Marquez è la sola ‘costante vincente’

Marquez, i record e l'appuntamento con la storia: prossima tappa il decimo titolo

Temi più discussi: La MotoGp riparte in Thailandia, Marc Marquez a caccia del 'decimo'; Riparte la MotoGP: sabato Sprint alle 9, domenica gara alla stessa ora; Dove vedere Formula 1, MotoGp, Superbike: riparte su Sky la grande stagione dei motori; Gli orari del Gran Premio PT della Thailandia.

La Moto Gp riparte dalla Thailandia Marquez a caccia del decimo titoloLo spagnolo può vincere il decimo titolo, ma restano i dubbi sulla sua condizione fisica ... panorama.it

I team di MotoGp in Thailandia, riparte la caccia a MarquezI???=??5 [i?; (_j?8?u0012???? [M

?j1??n?lP&??u0016S [O%?Mt01??5?r?? c?u0014???bl z?-?F?L?-?u0012tu0007?Rj=?? {??I???????K?u001b_u000f [ [??K?su0011??u000f6?~5N?????T??F?dFS-?k???Vz?f?u0001t baru000 ... ansa.it

MotoGp, Marc Marquez: "Tralasciando la mia condizione, test in Thailandia positivi". Il campione del mondo: "A Buriram ho ottenuto la mia prima vittoria col team Ducati" #ANSA - facebook.com facebook

MotoGp, Marc Marquez: "Tralasciando la mia condizione, test in Thailandia positivi". Il campione del mondo: "A Buriram ho ottenuto la mia prima vittoria col team Ducati" #ANSA x.com