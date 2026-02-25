La mostra su Anna Magnani a Roma | appuntamento in via Margutta Il curatore è Bruno Ialuna

Montecatini, 2 febbraio 2026 – Inaugurata nella celebre via Margutta a Roma la mostra dal titolo: «ANNAmo»: la street art incontra Anna Magnani »: quindici artisti di fama internazionale reinterpretano la grande attrice attraverso il linguaggio dell’arte urbana. La mostra è ideata da Tina Vannini, - proprietaria del ristorante galleria «Il Margutta Veggy Food & Art» di via Margutta, che ospita il progetto espositivo visitabile fino al 10 maggio, dalle 10 alle 24 - ed è curata da Bruno Ialuna. Quindici artisti internazionali di street art sono stati chiamati a dialogare idealmente con la grande star e la grande personalità di donna rappresentate da Anna Magnani, la cui storia è inscindibile da Roma e dal cinema: Maupal, Mauro Sgarbi, Mobydick, Elena Gallo, Giusy Guerriero, Sid, Ale Senso, Uman, Elisa Tamburrini, Diavu’, Rame13, Er Pinto, Miss K, Lediesis, Blub. Quest’anno, saranno molti gli eventi dedicati ad Anna Magnani, perché, settanta anni fa, nel 1956, vinse il Premio Oscar come migliore attrice protagonista nel film «La rosa tatuata» e il Golden Globe come «migliore attrice in un film drammatico». 🔗 Leggi su Lanazione.it

ANNAmo': la street art celebra Anna Magnani a via Margutta

Annamo': la street art incontra Anna Magnani nella sua via Margutta

