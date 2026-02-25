La morte di Domenico Caliendo il cuore in un box per le gite | così inizia il dramma

Domenico Caliendo è morto dopo aver mangiato un panino in un cesto per le gite, usato come contenitore per il pranzo. La causa sembra essere un malore improvviso che lo ha colpito durante una gita all'aperto. Il suo corpo è stato trovato riverso vicino al cestino, che sembrava normale e senza segni visibili di violenza. L’incidente ha suscitato molte domande sulla sicurezza dei materiali usati per i contenitori alimentari.

Come un comunissimo cesto per le merende, simile a quelli che si usavano qualche anno fa per andare in spiaggia, in campagna o a un campeggio. Un banale box di plastica, non sigillato, di quelli che ancora oggi maneggiano i venditori di bibite all’esterno degli stadi, all’insegna del “chi beve-chi beve”. Eccolo il contenitore portato a spalla, quello in cui è stato riposto - in mezzo a ghiaccio secco - il cuore donato e portato a Napoli, destinato al piccolo Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Morte Domenico, "il cuore trasportato in un comune box frigo" | "Ghiaccio secco fornito da due infermiere"La morte di Domenico è stata causata dal suo cuore trasportato in un normale box frigo, con l'aiuto di ghiaccio secco fornito da due infermiere.

Napoli, il dolore per la morte di Domenico Caliendo: striscioni, fiori e un altarino in memoria a NolaDomenico Caliendo ha perso la vita a causa di un incidente stradale, provocando dolore tra amici e familiari.

La morte di Domenico, Nas chiede ad Asl Bolzano chi ha fornito ghiaccioChi ha fornito materialmente il ghiaccio secco che ha poi congelato il cuore destinato al piccolo Domenico e chi era presente nel blocco operatorio quella mattina del 23 dicembre 2025. (ANSA) ... ansa.it

Per la morte di Domenico c’è un settimo indagato. L’avvocato della famiglia: L’espianto poteva essere posticipatoI pm titolari del fascicolo hanno anche chiesto un incidente probatorio sul caso del trapianto con un cuore danneggiato. Slitta la data dei funerali. La mamma: Nessun bambino deve soffrire come il mi ... quotidiano.net

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, ha consegnato ai pm la registrazione in cui il chirurgo che ha seguito il bimbo poi morto le ha spiegato perché aveva detto che al bambino poteva ancora essere trapiantato un cuore. Il contenuto - facebook.com facebook

