La messa in sicurezza di via Lecceto avanza l’iter per i lavori

Un investimento di oltre 150 mila euro mira a mettere in sicurezza via Lecceto, colpita da una frana tre anni fa. L’intervento prevede la stabilizzazione del versante e il ripristino della carreggiata. Gli operai lavorano già sul sito, rimuovendo detriti e rinforzando le strutture di sostegno. Il progetto punta a garantire maggiore sicurezza ai residenti e agli automobilisti che percorrono quella strada ogni giorno. I lavori continueranno nelle prossime settimane.

© Lanazione.it - La messa in sicurezza di via Lecceto, avanza l’iter per i lavori

Un’operazione da oltre 150mila euro, che dovrà suturare una delle ferite inferte al territorio dall’ alluvione di ormai tre anni fa (ri)partendo dalla sistemazione di una strada interessata da una frana. È quel che verrà attuata in zona Montorio, in via Lecceto, e che prenderà il via nella migliore delle ipotesi entro la fine della prossima primavera. Pochi giorni fa, intanto, il Comune ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell’opera in questione, primo passo richiesto in termini burocratici per poter procedere adesso alla progettazione. L’intervento riguarda in particolare la sistemazione di un tratto di via Lecceto, viabilità vicinale che si dipana da via Carraia e termina a Montorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it Cupolone, avanza l’iter burocratico. I lavori partiranno nel corso del 2026La burocrazia per il nuovo Cupolone avanza, mentre si attende l’avvio dei lavori nel 2026. Parco della Rimembranza, l’iter per la messa in sicurezza: a che punto siamo?Prosegue l’iter per mettere in sicurezza il Parco della Rimembranza a Terracina. Temi più discussi: Auto ribaltate o finite fuori strada. Per la via maledetta arriva la messa in sicurezza; Provinciali messe in sicurezza; Frana sulla Provinciale: la Provincia interviene per la messa in sicurezza; Vietri sul Mare. Oggi la messa in sicurezza del Regina Margherita. Incendio al Sannazaro, dopo la messa in sicurezza sopralluogo per scoprire le cause del rogoPrenderà il via dopo la messa in sicurezza dell'area, la perizia disposta dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul rogo che all'alba del 17 febbraio, ha ... ilmattino.it Garisenda, a Bologna iniziano i lavori per la messa in sicurezza della torre: «Cantiere da aprile, poi arrivano i tralicci di Pisa»Lepore annuncia lo stanziamento di 5,5 milioni per la prima fase: 1,5 dalle casse del Comune, 4 anticipati dalla Regione. «L'obiettivo è finire entro il 2028». Ecco cosa succederà in piazza di Porta R ... corrieredibologna.corriere.it