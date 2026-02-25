Una proposta della maggioranza di centrodestra chiede al sindaco e alla giunta di accelerare i lavori per il nuovo sito del crematorio, motivata dalla necessità di rispettare gli appalti già assegnati. La richiesta nasce dalla crescente domanda di servizi funebri nella zona, che rende urgente trovare una soluzione adeguata. La mozione mira a sbloccare i ritardi e garantire l’avvio dei lavori in tempi rapidi. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La maggioranza di centrodestra presenta una mozione a sindaco e giunta per spingerli a risolvere la questione dell’impianto di cremazione. La notizia è emersa del tutto casualmente ieri durante la seduta del consiglio comunale, quando l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, ha risposto all’interrogazione urgente presentata da Giacomo Petrelli (Pd). Un’interrogazione che il presidente del consiglio, Simone Pizzi, fino all’ultimo ha spinto affinché non fosse fatta in quanto, a detta sua, non sussistevano i caratteri dell’urgenza (anche se nella lista di ieri c’erano interrogazioni prive di qualsiasi traccia di urgenza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il parere è dubitativo, ma la maggioranza è certa: gli atti di giunta sono insindacabiliIl consiglio comunale di Lecce ha approvato una modifica al regolamento che limita i referendum sugli atti di giunta.

Nuovo Bonus da 90 euro nel Decreto bollette: i requisiti, come funzionerà e la soglia Isee da rispettareIl Governo presenta un nuovo bonus di 90 euro nel Decreto bollette, perché vuole aiutare le famiglie a sostenere le spese energetiche.

Temi più discussi: La maggioranza spinge la giunta: Un nuovo sito per il crematorio. Ci sono appalti da rispettare; Da tifosi ad azionisti, la proposta della Lega incontra il no di Lotito; La maggioranza prepara la legge elettorale, bivio del referendum; Sale la tensione in Israele. Cisgiordania, il governo spinge sulle annessioni.

La maggioranza spinge la giunta: Un nuovo sito per il crematorio. Ci sono appalti da rispettareUna mozione politica dopo il ripensamento del sindaco Silvetti sull’area di Tavernelle. Ma da Palazzo del Popolo bocche cucite sulle nuove opzioni territoriali dove realizzarlo. ilrestodelcarlino.it

La maggioranza prepara la legge elettorale, bivio del referendumIl centrodestra, a partire da FdI ed FI, spinge l'acceleratore sulla riforma della legge elettorale. Non c'è una data già segnata sul calendario ma, spiegano i ben informati, entro breve, forse già la ... ansa.it

Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettorale ilsole24ore.com/art/il-caso-va… x.com

La conflittualità sociale sul tema spinge i consensi di Reform Uk, la formazione politica di estrema destra che fa capo a Nigel Farage. I dati #SkyInsider - facebook.com facebook