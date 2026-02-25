La maggioranza silenziosa sta dicendo qualcosa

La crescita dei sindacati negli anni Settanta deriva dalla convinzione che il gigante economico avesse punti deboli. I rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato proteste e scioperi in diverse fabbriche, cercando di ottenere migliori condizioni. La loro azione ha attirato l’attenzione di molti operai che fino a quel momento erano rimasti in silenzio. Questa tensione si fa sentire ancora oggi tra chi difende i diritti dei lavoratori e chi cerca di mantenere gli equilibri.

Negli anni Settanta del secolo scorso, i sindacati si trovarono a sfidare il gigante convinti che avesse i piedi di argilla. Aggregarono un migliaio di operai della Fiat e scioperarono contro l'azienda. I motivi erano leciti: rinnovo dei contratti e degli stipendi, orari più congrui e condizioni di lavoro migliori. Scioperarono solo loro. Circa mille persone. Bene, il giorno dopo, giorno di chiusura degli impianti, quasi diecimila persone scesero in strada per difendere le condizioni di lavoro nell'azienda, vanificando de facto lo sforzo dei mille operai del giorno prima, che con ogni probabilità i giorni successivi saranno stati trattati come appestati dai loro parigrado.