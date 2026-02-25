La lunga notte di Trump alla Camera per il discorso sullo stato dell’Unione La nostra nazione è tornata

Donald Trump ha attirato l'attenzione quando è entrato nella Camera, rispondendo al suo discorso sullo stato dell’Unione. La causa di questa scena è la forte attesa tra i repubblicani, che gli hanno riservato applausi calorosi. Con un tono deciso, ha affermato che “la nostra nazione è tornata”, sottolineando la sua fiducia nel futuro. La sua apparizione ha segnato un momento di grande energia tra i presenti, mentre si preparano a seguire il suo intervento.

È un Donald Trump in grande spolvero quello che alle 21 ora della costa orientale ha fatto il suo ingresso nell'aula della Camera tra gli applausi scroscianti dei repubblicani. Trump ha aperto il suo discorso dichiarando: "La nostra nazione è tornata". Il presidente ha affermato, infatti, che la sua amministrazione ha dato inizio a una " età dell'oro per l'America ". "Oggi, il nostro confine è sicuro. Il nostro spirito è rinato. L'inflazione sta crollando. I redditi stanno aumentando rapidamente. L'economia è in piena espansione come mai prima d'ora e i nostri nemici sono spaventati. Il nostro esercito e la nostra polizia sono al completo", ha detto Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

