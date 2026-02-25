La libertà di parola secondo l’Europa | nonno indagato per un post su Merz

La chiamano «resilienza democratica», perché «polizia del pensiero» sembrava brutto. Ieri, nel giorno del quarto anniversario della guerra in Ucraina, l’Ue ha lanciato il suo Centro che dovrebbe occuparsi di combattere le fake news. Ma chi pensa che si tratti solo dell’ennesimo capitolo della crociata antirussa si sbaglia. Le ambizioni sono ben più alte. «Non ci concentreremo esclusivamente sulla manipolazione delle informazioni straniere, sull’interferenza e sulla disinformazione», ha garantito Michael McGrath, che è commissario alla Democrazia, allo Stato di diritto e pure alla Giustizia. «Ci saranno altri filoni di lavoro in cui cercheremo di investire nella resilienza democratica». Possiamo immaginare quali saranno: profilare i cittadini sui social e reprimere le opinioni scomode sull’immigrazione, su Bruxelles, sui conflitti in corso e su tutto quello che minaccia di disturbare il manovratore. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ucraina, Merz: "La guerra di Putin è una minaccia per libertà Europa"Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato come la guerra in Ucraina rappresenti una minaccia diretta alla libertà e alla sicurezza dell’Europa.

Merz avverte: “Tra Europa e Usa si è aperto un divario, la nostra libertà è minacciata”Il presidente Merz ha dichiarato che il divario tra Europa e Stati Uniti si è ampliato, mettendo a rischio le libertà europee, a causa delle tensioni crescenti tra le due sponde dell’Atlantico.

Temi più discussi: Libertà di parola USA contro il diritto UE di fare le proprie regole; Zuckerberg, libertà d'espressione, tutela dei minori; La metamorfosi del diritto: quando la CIA trasformò la verità in complottismo; LIBERI DI PENSARE, LIBERI DI PARLARE.

Russia: Durov su procedimento penale, autorità sopprimono privacy e libertà di parolaLa Russia ha aperto un procedimento penale contro di me per 'favoreggiamento del terrorismo'. Ogni giorno le autorità fabbricano ... agenzianova.com

LA CASSAZIONE E LA FINE DELL’IMPUNITÀ DELLA PENNALa sentenza della Cassazione interviene esattamente su questo punto. Non limita la libertà di stampa, la restituisce piuttosto alla sua natura originaria. La libera dall’equivoco che la confonde con l ... opinione.it

UCRAINA, PROCACCINI (FDI-ECR): “L’EUROPA DEVE TENERE INSIEME DETERRENZA E DIPLOMAZIA” “Qui per ricordare con forza che libertà di tutti i popoli europei è indissolubilmente legata a libertà popolo ucraino" @NProcaccini Link al comunicato x.com

Marcia della Libertà – Per il futuro dell’Europa Ieri, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga scala e a dodici anni dall’aggressione russa contro l’Ucraina, la società civile fiorentina si è riunita in un momento di memoria, responsabilità e solidarietà europ - facebook.com facebook