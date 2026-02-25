La Jomi Salerno pronta per la Coppa Italia | giovedì sfida al Casalgrande

Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno è pronta a partire alla volta di Riccione per disputare la Coppa Italia. Le salernitane scenderanno in campo giovedì 26 febbraio alle ore 18:00 contro il Casalgrande Padana, in una sfida che si preannuncia intensa. La formazione campana, allenata da Chirut, arriva all’appuntamento dopo il successo conquistato contro Nuoro. In campionato, la Jomi occupa attualmente il secondo posto in classifica, a pari punti con Brixen, dietro la capolista Erice. Di fronte ci sarà il Casalgrande Padana, attualmente sesto in classifica con 16 punti in 18 giornate e guidato in panchina da Elena Barani. Il primo precedente stagionale ha sorriso alla Jomi Salerno, che si è imposta con il punteggio di 26-20, un risultato che rappresenta un riferimento positivo ma che non deve far abbassare la guardia in una competizione secca come la Coppa Italia. La Jomi Salerno è pronta a dare il massimo per conquistare il passaggio del turno e proseguire il proprio cammino nella competizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

