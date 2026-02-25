La giunta approva l' intervento di rigenerazione del monastero di Carpenedo

Il Comune di Venezia ha dato il via libera al progetto di ristrutturazione dell'ex monastero di Carpenedo proposto dalla Fondazione Carpinetum, la stessa che gestisce i Centri don Vecchi di Mestre. La giunta comunale, su proposta dell'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin, ha licenziato la delibera relativa all'intervento che, dato il «rilevante interesse pubblico» dell'opera, sarà realizzato con permesso di costruire in deroga. Il progetto, presentato a ottobre scorso, prevede una parziale demolizione delle strutture e la successiva ricostruzione con ampliamento volumetrico. La Fondazione in questo modo vuole ridare vita al complesso, attualmente in stato di semiabbandono, e “restituirlo” in parte alla collettività attraverso funzioni di carattere civico e sociale. I dettagli non sono ancora definiti, ma i proprietari hanno ipotizzato tre attività principali: la sede amministrativa della Fondazione, uno studentato e una casa di riposo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

