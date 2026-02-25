La giovane Marilì e Ting presenza mostruosa | quattro location torinesi per un film dark fantasy

Una giovane protagonista, Marilì, tenta di fuggire da un istituto per orfani di guerra e stringe un legame di amicizia con Ting. Questa, però, è creatura oscura e inquietante nata dai traumi della Prima Guerra Mondiale. Dopo aver ritrovato suo padre, un medico disertore segnato dal conflitto, Marilì si renderà conto delle sinistre intenzioni di Ting. Per proteggere ciò che ha di più caro, Marilì dovrà affrontare il proprio passato e misurarsi con la mostruosa presenza che si è insinuata nella sua vita. Nel cast artistico si segnalano Mariandrea Cesari (L’estranea) nel ruolo di Marilì, insieme a un cast internazionale che coinvolge Stefano Cassetti (Anthracite, Roberto Succo) nel ruolo del padre di Marilì, insieme all’acclamata Mina Kavani (No Bears) nel ruolo della madre e, per la prima volta sullo schermo, il giovane Michele Ronco nel ruolo del fratellino Giò. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

