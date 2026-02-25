La finestra rotta

Ha fatto rumore la terribile recensione dedicata a Bologna da una travel blogger polacca. La ragazza (forse un tantino schizzinosa) ha sentenziato: ''Bologna è la peggiore città d'Italia''. Ed ha argomentato: ''E' molto sporca, trascurata e puzza di urina (.) Sono evidenti anni di abbandono, strade e facciate dei palazzi non sono puliti, i monumenti sono belli solo in fotografia. Ho avuto mal di testa, la nausea e anche una crisi di nervi''. Una stroncatura in parte ingiusta, perché Bologna non è più sporca di Venezia, Firenze e Roma, come invece sostiene l'articolo. Detto questo, sì, ammettiamolo: Bologna è sporca, puzza di urina, i muri sono pieni di bruttissimi graffiti, i palazzi sono piuttosto mal tenuti e lo stesso alcuni monumenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

