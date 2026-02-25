La Fifa pone fine al labirinto burocratico | Milton Pereyra può aggregarsi alla Primavera del Napoli

Mancava l'ultimo ostacolo da superare: l'approvazione della Commissione Fifa competente sui trasferimenti internazionali dei minorenni. Ora il trasferimento è ufficiale. L’attesa è finita e i sospiri di sollievo si mescolano all’entusiasmo. Sotto il cielo di Napoli si respira l’aria fresca di un nuovo inizio: l’operazione è sbloccata, Milton Pereyra è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Per giorni, i corridoi del centro sportivo azzurro hanno vibrato in un’attesa quasi febbrile. Il talento del giovane calciatore era già cosa nota, ma il calcio moderno non si gioca solo sul prato verde: si gioca anche a colpi di fax, email e regolamenti. Mancava l’ultimo, delicatissimo ostacolo da superare: l’approvazione della Commissione Fifa competente sui trasferimenti internazionali dei minorenni. Nelle scorse ore, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, da Zurigo è arrivato il tanto desiderato “nulla osta”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

