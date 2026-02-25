La felicità di Maria Antonietta e Colombre il Fantasanremo e il regalo a Carlo Conti

Pesaro, 25 febbraio 2026 - Sono una coppia e cantano di felicità. Non sono Albano e Romina ma Maria Antonietta e Colombre. ‘La felicità è basta’ è la canzone con la quale si sono esibiti all’una sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella prima serata del Festival della canzone italiana. Maria Antonietta e Colombre: “La nostra canzone scritta in cucina, fa effetto vederla suonata dall’orchestra di Sanremo” La canzone Un inno alla felicità, al diritto di tutti di viverla e cercarla. Senza colpe e senza schemi. La coppia, che è autrice del pezzo assieme a Francesco Catitti, analizza un concetto semplice e complicato allo stesso tempo, tra il filosofico e il mistico e lo porta nella quotidianità: bilanci, confronti e social. Dove tutto appare perfetto ma perde dell’essenza, della felicità appunto. Le parole scorrono sulla musica allegra spingendoci a non stare fermi, a metterci in piedi e vivere la felicità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

