La donazione a Pediatria con Un sorriso in corsia

25 feb 2026
la donazione a pediatria con un sorriso in corsia
© Ilrestodelcarlino.it - La donazione a Pediatria con "Un sorriso in corsia"

Si è concluso ieri il progetto " Un sorriso in corsia ", promosso dall’associazione culturale NextGen, con la donazione finale del ricavato della vendita del libro " Orelí ed Elio. Il sentiero delle cose perdute " al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata. Il coordinatore provinciale di NextGen, Alessandro Margarucci, spiega: "Per noi è stato un vero onore dimostrare che, con le idee e la forza di volontà, anche un progetto così grande può diventare realtà". A traguardo raggiunto, emerge con forza il contributo delle realtà che hanno creduto nell’iniziativa: le società sportive Maceratese, Helvia Recina Volley Macerata e Kick Boxing Macerata, insieme con l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

