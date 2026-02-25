La Dolce Madre la memoria che non si spegne | il libro che riapre la ferita del 19 marzo 1976 a Molinara

Tempo di lettura: 3 minuti È in uscita per Gump Edizioni “La Dolce Madre”, il nuovo libro di Rocco Cirocco che riporta alla luce una delle pagine più dolorose della storia di Molinara. Una tragedia che risale al 19 marzo 1976 e che coinvolse sei giovani del paese: cinque persero la vita in un incidente, uno soltanto sopravvisse. Cinquant’anni dopo, quella ferita non si è chiusa. Molinara si ritrovò improvvisamente privata di una parte della propria giovinezza. Non si trattò solo di un lutto collettivo, ma dell’interruzione di un percorso umano e politico che stava prendendo forma. Quei ragazzi studiavano a Napoli, in diverse facoltà universitarie, ed erano uniti dall’impegno nello stesso partito. Portavano nel paese idee nuove, un confronto più ampio, uno sguardo diverso sul tempo che cambiava. In loro si intravedeva una generazione pronta a non restare ai margini. Il libro nasce da un appunto scritto a penna, ritrovato in un archivio privato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

